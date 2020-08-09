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Spor

Altınordu, Başakşehir'den Atabey Çiçek'i istiyor

Golcü arayışındaki Altınordu, bonservisi Medipol Başakşehir'de olan ve geçen sezonu Samsunspor'da geçiren Atabey Çiçek'i transfer etmek istiyor.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 11:48
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, forvet arayışında uzun süredir peşinde olduğu Atabey Çiçek'e yeniden talip oldu. Forvet oyuncuları Kemal ve Yasin'le vedalaştıktan sonra Hatayspor'dan eski golcüsü Mirkan Aydın'ı gündemine alan İzmir temsilcisi, Mirkan'ın durumunun netlik kazanmaması üzerine Atabey'e kanca attı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ısrarla kadrosunda görmek istediği Atabey'in bu kez transfer edilmesi için yönetime rapor sundu. Geçen sezon 2. Lig'de kiralık olarak Yılport Samsunspor'da şampiyonluk yaşayan 25 yaşındaki santrfor için son kararı kulübü Medipol Başakşehir verecek. Atabey, geçen sezon 2. Lig'de 9 gol atarken, kupada 2 kez rakip fileleri sarstı.

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