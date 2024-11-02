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Spor

Altınordu, Batman Petrolspor deplasmanında

Olcay Şahan yönetimindeki İzmir ekibi Altınordu, yarın deplasmanda Batman Petrolspor'un konuğu olacak.

DHA2 Kasım 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Altınordu, Batman Petrolspor deplasmanında
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Fethiyespor'la 2-2 berabere kalarak liderlik yarışında yara alan Altınordu yarın kendisi gibi zirve hedefleyen Batman Petrolspor'un konuğu olacak. Batman Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 10'uncu hafta mücadelesini Emre Kaan Çalışkan yönetecek. İzmir temsilcisini Batman ekibine iç sahadaki ilk yenilgisini yaşatmaya çalışacak.

Ligde iki takımdan Altınordu 19 puanla 3'üncü sırada, Batman Petrolspor ise 18 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor. Oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik alan kırmızı-lacivertliler, namağlup ünvanını korumaya çalışacak. Önceki hafta Beykoz Anadoluspor önünde ilk deplasman galibiyetini alan İzmir ekibi dış sahada 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Altınordu, Batman'a tam kadro gidecek.

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