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Spor

Altınordu Bekir Yılmaz'ın peşinde

Giresunspor'la sözleşmesi sona eren Bekir Yılmaz, Altınordu'nun transfer gündemine girdi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 12:14
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İZMİR (DHA) - TFF 1'inci Lig'de gelecek sezon üst sıraları hedefleyen Altınordu'nun transfer listesine orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz girdi.

Geçen sezon Giresunspor forması giyen deneyimli oyuncunun bonservisi elinde bulunurken, Bekir'in Altınordu'ya gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Bucaspor altyapısında yetişen tecrübeli oyuncu, Manisaspor, Bursaspor, Adanaspor, Gençlerbirliği ve son olarak Giresunspor'da forma giydi. Bekir, geçen sezon Giresunspor'da oynadığı 23 maçta 1 gol atarken, 4 de asist yaptı. Süper Lig'de 120 maçta 4 gol atıp 4 asist yapan Bekir Yılmaz, TFF 1'inci Lig'de sahaya çıktığı 150 karşılaşmada 14 kez rakip fileleri havalandırırken 17 gol pası verdi. Bekir iki sezon önce Gençlerbirliği formasıyla TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı.

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