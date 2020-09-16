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Spor

Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü 2+2 yıllığına kiraladı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Oğuzhan Akgün, Altınordu'ya transfer oldu. İzmir ekibi, Oğuzhan Akgün ile 2+2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 12:49 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:49
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TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, dış transferde 4'üncü imzayı Beşiktaş'tan genç golcü Oğuzhan Akgün'e attırdı. İzmir ekibinin, 19 yaşındaki santrforu siyah-beyazlı kulüpten 2+2 yıllığına kiraladığı açıklandı.

Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta profesyonel olan Oğuzhan, geçen sezonun ilk yarısında kiralık olarak İstanbulspor'da forma giydi. Alt yaş gruplarında 47 kez ay-yıldızlı formayı terleten genç forvet, Elit Akademi U19 Ligi'nde çıktığı 34 maçta 32 gol kaydetti.

Santrfor Oğuzhan, her iki kanatta da görev alabiliyor. Altınordu, 1 ay önce kadrosunda yer alan Hüseyin Atakan Üner'i 150 bin euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a satmıştı. Dış transferde Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan, Adanaspor'dan forvet Ahmet Dereli, Niğde Anadolu FK'dan orta saha oyuncusu Hüseyin Altuğ Taş'ın ardından Oğuzhan'ın da işini bitiren kırmızı-lacivertliler, Adana Demirspor'dan Emre Nefiz ve Yeni Malatyaspor'dan Mustafa Eskihellaç'la temaslarını sürdürüyor.

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