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Spor

Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan Akgün'ü istiyor

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu, Beşiktaş'ın genç forveti Oğuzhan Akgün'ü transfer etmek istiyor.

DHA05 Eylül 2020 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 15:21
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TFF 1'inci Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Beşiktaş'ın genç oyuncusu Oğuzhan Akgün'ün transferi için harekete geçti. 

Atakan Üner'i siyah-beyazlılara satan ve Beşiktaş'la iyi ilişkileri olan kırmızı-lacivertlilerin Muhayer Oktay'dan sonra Oğuzhan'ı da kadrosuna dahil etmek istediği bildirildi. Beşiktaş yönetimiyle bu hafta bir araya gelecek İzmir ekibinin transferleri resmileştirmesi bekleniyor. 

Beşiktaş altyapısından yetişen Oğuzhan, geçen sezon İstanbulspor'da kiralık olarak forma giymişti.

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