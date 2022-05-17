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Spor

Altınordu, Boluspor maçına gençlerle çıkacak

Kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sezonun son haftasında Boluspor'a karşı oynanacak maçta gençlere şans verecek.

DHA17 Mayıs 2022 Salı 12:52 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig'de evinde aldığı 2-1'lik Balıkesirspor galibiyetiyle bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu, sezonun son haftasında cuma günü konuk olacağı Beypiliç Boluspor karşısında gençleriyle sahada olacak. İki takımın da prestij mücadelesi vereceği randevuda İzmir temsilcisi akademi ağırlıklı kadrosuyla galibiyet arayacak.

Kırmızı-lacivertlilerde Ali Emre'nin yerine kalede Serhat ya da Arif'in eldivenleri devralması bekleniyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kümede kalma savaşında ilk 11'de oynattığı tecrübeli isimleri kızağa çekip, Metehan, Muzaffer, Furkan, Kenan, Emircan, Sami ve Yusuf Can gibi gençleri ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.

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