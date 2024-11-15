Altınordu deplasmanda galibiyet için sahaya çıkacak

Şanlıurfa Faruk Çelik Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 12'nci hafta mücadelesini Abdulbaki Ayyıldız yönetecek. Ligde 22 puanla zirvenin 4 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan İzmir temsilcisi, 6 puanı bulunan düşme hattındaki rakibini yenerek 2'nci dış saha galibiyetini almayı hedefliyor.

Zor bir maça çıkacaklarını söyleyen Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, "Hedef doğrultusunda gitmek istiyorsak kayıpsız geçmemiz gereken bir müsabaka. Takımımızın havası gayet iyi. Geçen hafta derbide alınan galibiyetten dolayı keyifler yerinde. Herkes Karaköprü maçına konsantre oldu. Biz her maça 3 puan için çıkıyoruz. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Öte yandan U20 Milli Takımı'na katılan Serhat, Furkan Yöntem, Sami ve İlkan'ın milli takımda kalmalarına karar verildi. Bu futbolcular yarın forma giyemeyecek.