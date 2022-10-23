Altınordu düşme hattından kurtuldu

Spor Toto 1. Lig'e istediği gibi başlangıç yapamayan Altınordu, üst üste aldığı galibiyetlerle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Tuzlaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertli takım, sahasında da Samsunspor'u 2-1 yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmıştı. Hafta içinde tamamen kendi Öz Kaynak Sistemi'nden kurulu bir takımla Sapanca Gençlikspor'u kupanın dışına iten Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında deplasmanda Denizlispor'u da 2-1 yenerek 12 puanla 12. sıraya yükseldi. Maç sonunda Altınordu soyunma odasında büyük sevinç yaşandı.

AHMET İLHAN ÖZEK'TEN MÜTHİŞ PERFORMANS

Öte yandan Altınordu'da kaptan Ahmet İlhan Özek de attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sakatlığının ardından Tuzlaspor maçının ikinci yarısında formasına kavuşan tecrübeli oyuncu, Tuzlaspor maçında takımını galibiyeti getiren golü atan isim olmuştu. Samsunspor maçında da bir gol atan kaptan Ahmet İlhan Özek, Denizlispor maçında da iki gol birden atarak galibiyetin mimarı oldu. Tecrübeli oyuncu ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı.

UFUK KAHRAMAN: "DEPLASMANDA NASIL OYNANMASI GEREKİYORSA ÖYLE OYNADIK"

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Ufuk Kahraman, "Rakibimizi çok iyi analiz ederek buraya geldik. Kolay maç olmayacağını biliyorduk. Düşündüğümüz şeyleri yapamadık ama iyi mücadele ettik. Deplasmanda nasıl oynanması gerekiyorsa o şekilde oynadık ve karşılaşmadan üç puanla ayrılmasını bildik" dedi.