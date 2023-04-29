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Spor

Altınordu düşme hattından uzaklaşmak istiyor

Spor Toto 1. Lig'de sahasında Bandırmaspor ile karşılaşacak olan Altınordu, galibiyet alarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

IHA29 Nisan 2023 Cumartesi 11:34 - Güncelleme:
Altınordu düşme hattından uzaklaşmak istiyor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın sahasında Bandırmaspor'u mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzak kalmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Bandırmaspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Bu sezon inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen İzmir ekibi, Bandırmaspor ile oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı. Beytullah Baliç Yerleşkesi'nde yapılan son antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından son taktik çalışmayı gerçekleştirdi ve Bandırmaspor maçı için kampa girdi. Altınordu, Bandırmaspor'u mağlup ederek düşme hattından uzaklaşmak isterken konuk ekip Bandırmaspor ise İzmir temsilcisini yenerek play-off hattına tekrar girmenin planlarını yapıyor.

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