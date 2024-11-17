Altınordu eksiklerine rağmen kazanmasını bildi

İzmir temsilcisinde kaleci Serhat, orta saha oyuncuları Sami ve Furkan Yöntem ile santrfor İlkan, U20 Milli Takımı'nda yer almaları nedeniyle forma giyemedi.

Teknik direktör Olcay Şahan, ilk 11'de 3 zorunlu değişiklik yaptı. Kırmızı-lacivertlilerde Serhat'ın yokluğunda kaleyi 19 yaşındaki Arif korudu. Sami ve İlkan'ın yerine ise Bahattin ve Keni Var ilk 11'de şans buldu. Rakibini Emre, Hüseyin ve Bahattin'in (2) golleriyle dize getiren Altınordu, 2'nci deplasman galibiyetini alıp 12 maçta 25 puana ulaştı.