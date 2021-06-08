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Spor

Altınordu Emre Nefiz'in sözleşmesini feshedecek

Altınordu, 1 yıl daha anlaşması bulunan Emre Nefiz'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshedecek.

DHA08 Haziran 2021 Salı 14:06 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 14:06
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TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda yine iddialı bir takım oluşturmayı hedefleyen Altınordu'da yönetim sağ kanat Emre Nefiz'le yolları ayırma kararı aldı. Kırmızı-lacivertlilerin, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi futbolcuyla karşılıklı anlaşarak mukaveleyi feshedeceği öğrenildi.

Geçen sezon Adana Demirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki oyuncu sakatlığı nedeniyle ilk yarıda forma giyemedi. İkinci yarıda görev aldığı 12 karşılaşmanın 6'sında ilk 11'de şans bulan Emre, 2 asist yaptı.

Altınordu'da ön libero Furkan Çil ve sol bek Ufuk Budak'tan sonra Emre takımdan ayrılan 3'üncü futbolcu olacak.

Kırmızı-lacivertlilerde kontratları sona eren ve ilk görüşmede düşünmek için süre isteyen stoper Sinan ile Kahraman'ın kararlarını bu hafta yönetime iletmesi bekleniyor.

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