Altınordu, Erdi Dikmen'in bonservisini aldı

Altınordu Yönetimi, takımda kiralık olarak forma giyen Erdi Dikmen'in sözleşmesinde yer alan, "3 milyon TL karşılığında bonservisi alınır" maddesinden yararlanarak tecrübeli savunmacıyı renklerine bağladı. Bir süredir Ankaragücü ile sözleşmedeki opsiyon konusunda görüşme halinde olan kırmızı-lacivertliler, Süper Lig'e yükselen Başkent ekibiyle anlaşarak transferi bitirdi.

Geçen sezonun ikinci yarısında Altınordu formasıyla 11 karşılaşmaya çıkan Erdi, 1 asist yaparak takımına katkı sağladı. 25 yaşındaki defans oyuncusu Kocaelispor deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle son 2 haftadaki Balıkesirspor ve Boluspor maçlarında görev yapamadı.

İç transferde sağ kanat Ahmet İlhan, sağ bek Rıdvan ve stoper Volkan'dan sonra Erdi ile anlaşan Altınordu iskelet kadroyu korudu. Dış transferde Akhisarspor'dan golcü Bertuğ ile anlaşan Altınordu'da Recep takımdan ayrılırken, Hüsamettin'in durumu netleşmedi.