Altınordu, Ersan Parlatan ile düşüşte

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da düşüş devam ediyor. Sezona Olcay Şahan yönetiminde başlayan İzmir ekibi, alınan başarılı sonuçlara rağmen genç teknik adamla 18. hafta sonunda çeşitli sebeplerden dolayı yollarını ayırdı. 37 yaşındaki çalıştırıcı, kırmızı-lacivertli takımı 36 puanda lider Sarıyer'in 8 puan gerisinde bıraktı. Kısa bir süre içerisinde takımın başına Ersan Parlatan'ı getiren Altınordu, 47 yaşındaki teknik direktörle istediği sonuçları almayı başaramadı. Parlatan yönetiminde 12 maça çıkan İzmir ekibi, bu süreçte 5 galibiyet 4 beraberlik ve 3 mağlubiyete imza attı. Böylece toplayabileceği 36 puanın sadece 19'unu almayı başaran kırmızı-lacivertliler, lider Sarıyer'in 17 puan gerisine düşerken play-off hattının sondan bir üst basamağı olan 5. sıraya kadar geriledi.

12 Nisan Cumartesi günü Adana 01 FK'yı konuk edecek olan Ersan Parlatan'ın öğrencileri, rakibini mağlup ederek hem 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmayı hedefliyor hem de play-off hattındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.