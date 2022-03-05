Altınordu, Erzurumspor'u tek golle devirdi

IHA 5 Mart 2022 Cumartesi 15:55 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 15:55

Spor Toto 1'inci Lig'de düşme potasında yer alan Altınordu, evinde Play-Off hattındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı. İzmir ekibinin golünü geçen haftaki Menemenspor galibiyetinde olduğu gibi yine Ahmet İlhan Özek kaydetti. Bu sonuçla 28 puana ulaşan Altınordu kümede kalma adına moral bulurken, galibiyet özlemi 5 haftaya yükselen Erzurumspor 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Süleyman, sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Kaleci Ali Emre Yanar, ayaklarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı.

14. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Yusuf Arslan'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Ahmet İlhan'dan önce Erzurumspor kalecisi Szumski, daha önce araya girerek tehlikeyi önledi.

22. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Şeref'in ortasında ceza sahasında oluşan karambolde Metehan Yılmaz, daha müsait durumdaki Recep'e bıraktı. Recep'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada orta atağa çıkan Altınordu'da Erdi'nin savunma arkasına attığı topta Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu. 1-0

50. dakikada sol tarafta taç çizgisi önünden serbest vuruş kullanan Erzurumspor'da Gökhan'ın ortasında penaltı noktası önünde topla buluşan Olanare, sağ ayağıyla dönerek şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

55. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Orhan'ın ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Olanare'nin pozisyonunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek Shala'nın önünde kaldı. Shala'nın vuruşunda top, açıyı kapatan kaleci Ali Emre'ye çarparak kornere çıktı.

60. dakikada sol kanattan yüklenen Altınordu'da Şeref'in ortasının ardından ceza sahası içinde topla buluşan Şeref, müsait durumdaki Recep'e pas verdi. Gelişine vuruş yapan Recep'in pozisyonunda meşin yuvarlak kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

78. dakikada sağ kanattan atak yapan Erzurumspor'da Orhan'ın ortasıyla arka direkte topla buluşan Shala, Oltan'ı gördü. Oltan yakın mesafeden attığı şutla ağları sarssa da yan hakem bayrağını kaldırarak topun dışarıdan geldiği kararını verdi.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker xx, Cemal Alpay xx, Abdullah Uğur xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Yusuf Arslan xx, Erdi xx, Ali Dere x (Yusuf Can Esendemir dk. 37 x), Volkan xx (Anıl dk. 69 x), Metehan xx (Muzaffer dk. 60 x), Recep xx, Şeref xx, Ahmet İlhan xxx, Hüsamettin x (Sami dk. 69 x)

Yedekler: Serhat, Gökberk, Furkan, Kenan, Feytullah, Rahmi

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

BB Erzurumspor: Szumski xx, Orhan xx, Aykut x (Mustafa Yumlu dk. 84 ?), Mustafa Akbaş x, Mucahit xx, Estrela, Gökhan Alsan x, Hasek x (Rosheuvel dk. 84 ?), Süleyman x (Alican dk. 84 ?), Malle x (Shala dk. 46 x), Olanare xx

Yedekler: Göktuğ, Rıdvan Yağcı, Gökhan Kardeş, Eyüp, Hüseyin, Oltan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Gol: Ahmet İlhan (dk. 41) (Altınordu)

Sarı Kartlar: Aykut, Gökhan Alsan (Erzurumspor), Hüsamettin, Şeref, Metehan, Recep (Altınordu)