İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Aralık 2024 Cumartesi / 6 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7999
  • EURO
    36,8294
  • ALTIN
    2942.91
  • BIST100
    10081
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordu evinde 5'te 5 peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK engelini 2-0'lık skorla geçerek üst üste 4'üncü galibiyetini alan Olcay Şahan yönetimindeki Altınordu, bu hafta İskenderunspor'u da mağlup ederek 5'te 5 yapmak istiyor.

DHA7 Aralık 2024 Cumartesi 12:42 - Güncelleme:
Altınordu evinde 5'te 5 peşinde
ABONE OL

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Adana 01 FK engelini 2-0'lık skorla geçerek üst üste 4'üncü galibiyetini alan 31 puanlı zirve takipçisi Altınordu yarın evinde 6'ncı sırada yer alan 24 puanlı İskenderunspor'la kozlarını paylaşacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 14.00'te başlayacak 15'inci hafta maçını Sinan Özcan yönetecek.

Müsabakanın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde sakatlıktan çıkan forvet İlkan hazır olmaması nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezası sona eren Emir Can ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek. Ligde evinde oynadığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Altınordu, namağlup olduğu taraftarının önünde art arda 5'inci galibiyetini almayı hedefliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.