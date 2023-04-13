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Spor

Altınordu evinde Altay'ı 2 golle geçti

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 32. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Altay'ı 2-1 mağlup etti.

AA13 Nisan 2023 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
Altınordu evinde Altay'ı 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'de 32. haftanın son maçında Altınordu, Altay'ı 2-1 yendi.

Altınordu'nun ilk golünden sonra iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışmanın ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Kutluhan Bilgiç, Altay'dan Zeki Yıldırım'a kırmızı, Altınordu'dan Emirhan Aydoğan'a sarı kart gösterdi.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Şenol Bektaş

ALTAY: Eren Karataş, Onur Efe (Dk. 51 Ceyhun Gülselam), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir (Dk. 51 Björkander), Efe Sarıkaya (Dk. 65 Özgür Özkaya), Tolga Ünlü, Murat Berkan Demir (Dk. 80 Yusuf Tekin), Zeki Yıldırım, Naderi, Deniz Kadah (Dk. 80 Arda Gezer), Paixao

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Kubilay Aktaş (Dk. 62 Volkan Fındıklı), Alperen Selvi, Ali Dere, Metehan Mimaroğlu, Recep Aydın (Dk. 62 Ali Özgün), Emirhan Aydoğan, Emircan Gürlük (Dk. 80 Şeref Özcan), Kürşad Sürmeli (Dk. 46 Metehan Yılmaz), Hüsamettin Yener (Dk. 77 Ahmet Dereli)

GOLLER: Dk. 46 Emircan Gürlük, Dk. 90+8 Ali Özgün (Altınordu), Dk. 54 Naderi (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 49 Zeki Yıldırım (Altay)

SARI KARTLAR: Dk. 14 Kerim Alıcı, Dk. 40 Kürşad Sürmeli, Dk. 45+9 Kubilay Aktaş, Dk. 49 Emirhan Aydoğan (Altınordu), Dk. 62 Efe Sarıkaya (Altay)

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