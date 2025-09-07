İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordu evinde kaybetti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu, 3'üncü hafta mücadelesinde evinde karşı karşıya geldiği 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

AA7 Eylül 2025 Pazar 19:38 - Güncelleme:
Altınordu evinde kaybetti
ABONE OL

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 maçından 1 puan çıkaran Altınordu, 3'üncü hafta mücadelesinde evinde karşı karşıya geldiği 24Erzincanspor'a 1-0 mağlup oldu.

Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Konuk takım 76'ncı dakikada Oltan Karakullukçu'nun golüyle öne geçti: 0-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 24Erzincanspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrılarak ilk galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla Altınordu 1 puanla düşme hattında kalırken, Erzincan temsilcisi 5 puana ulaştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.