Altınordu evinde Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altınordu, Tuzlaspor'u 2-1 yendi.
Altınordu'da yeni göreve başlayan teknik direktör Hasan Özer, takımın başında ilk maçına çıktı.
STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu
HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Suat Güz
ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 61 Kubilay Aktaş), Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Emircan Gürlük), Metehan Yılmaz (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Emirhan Aydoğan, Şeref Özcan, Recep Aydın (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Ahmet Dereli (Dk. 61 Ali Özgün)
TUZLASPOR: Mustafa Burak Bozan, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Yahaya (Dk. 61 Tidjani), Imbula (Dk. 75 Mata), Rotman, Bünyamin Yürür (Dk. 27 Ömürcan Artan), James (Dk. 75 Muhammed Demirci), Iseka
GOLLER: Dk. 32 Kerim Alıcı (Kendi kalesine) (Tuzlaspor), Dk. 83 Ali Özgün, Dk. 89 Emircan Gürlük (Altınordu)
SARI KARTLAR: Dk. 45+4 Imbula, Dk. 90+6 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 63 Metehan Yılmaz (Altınordu)