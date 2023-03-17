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Spor

Altınordu evinde Tuzlaspor'u 2 golle geçti

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 27. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra galibiyet aldı.

AA17 Mart 2023 Cuma 22:14 - Güncelleme:
Altınordu evinde Tuzlaspor'u 2 golle geçti
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Spor Toto 1. Lig'de 27. haftanın açılış maçında Altınordu, Tuzlaspor'u 2-1 yendi.

Altınordu'da yeni göreve başlayan teknik direktör Hasan Özer, takımın başında ilk maçına çıktı.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Cemal Alpay, Suat Güz

ALTINORDU: Ali Emre Yanar, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan (Dk. 61 Kubilay Aktaş), Erdi Dikmen, Ali Dere, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Emircan Gürlük), Metehan Yılmaz (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Emirhan Aydoğan, Şeref Özcan, Recep Aydın (Dk. 46 Kürşad Sürmeli), Ahmet Dereli (Dk. 61 Ali Özgün)

TUZLASPOR: Mustafa Burak Bozan, Ogün Bayrak, Gökhan Akkan, Awuku, Muhammed Bayır, Yahaya (Dk. 61 Tidjani), Imbula (Dk. 75 Mata), Rotman, Bünyamin Yürür (Dk. 27 Ömürcan Artan), James (Dk. 75 Muhammed Demirci), Iseka

GOLLER: Dk. 32 Kerim Alıcı (Kendi kalesine) (Tuzlaspor), Dk. 83 Ali Özgün, Dk. 89 Emircan Gürlük (Altınordu)

SARI KARTLAR: Dk. 45+4 Imbula, Dk. 90+6 Awuku (Tuzlaspor), Dk. 63 Metehan Yılmaz (Altınordu)

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