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Spor

Altınordu, galibiyete hasret

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, lige oynadığı son 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kaldı.

IHA18 Mayıs 2023 Perşembe 10:39 - Güncelleme:
Altınordu, galibiyete hasret
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, Teknik Direktör Hasan Özer'in takımın başına gelmesiyle birlikte çıkışa geçse de son 4 haftada alınan sonuçlarla birlikte işler istenildiği gibi gitmemeye başladı ve İzmir temsilcisi düşme hattına geriledi. Kırmızı-lacivertliler, bu süreçte Manisa FK ve Bandırmaspor ile berabere kalırken, Bodrumspor ve Erzurumspor FK'ya da kaybetti. Düşme hattındaki rakipleri olan Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği'nin çıkışa geçtiği bu süreçte Altınordu, puan tablosunda düşme hattının son basamağı olan 16. sıraya kadar düştü.

Altınordu, sezonun son haftasında şampiyonluk için en az 1 puana ihtiyacı olan Çaykur Rizespor'a konuk olacak. İzmir temsilcisi karşılaşmayı kazanamadığı takdirde kesin olarak Spor Toto 1. Lig'e veda edecek. Kırmızı-lacivertli ekip, 2014 yılından beri 1. Lig'de yer alıyor.

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