İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2022 Pazar / 12 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
Spor

Altınordu galibiyeti koruyamıyor

Spor Toto 1. Lig takımı Altınordu, bu sezon ilk golü bulduğu 6 maçta skor üstünlüğünü koruyamayıp sahadan yenilgiyle ayrıldı.

DHA13 Şubat 2022 Pazar 12:03 - Güncelleme: 13 Şubat 2022 Pazar 12:03
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de evinde 1-0 öne geçtiği maçta Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek üst üste 5'inci mağlubiyetini alan düşme hattındaki Altınordu, bu sezon ilk golü bulduğu 6 karşılaşmada skor üstünlüğünü koruyamayıp sahadan boynu bükük ayrıldı. İzmir temsilcisi ilk yarıda Gençlerbirliği'ne konuk olduğu randevuda 1-0 öne geçip müsabakayı 3-2 kaybetti.

Aynı şekilde ilk golü attığı karşılaşmalarda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 6-2, Eyüpspor'a 2-1, Ankara Keçiörengücü'ne 3-2, Tuzlaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-lacivertliler, son olarak Gençlerbirliği önünde galibiyet için eline geçirdiği avantajı kullanamadı. Altınordu öne geçip kalesini gole kapatamadığı bu 6 maçta 18 puan kaybetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.