Altınordu, Gençlerbirliği maçıyla çıkışa geçmek istiyor

IHA 10 Şubat 2022 Perşembe 11:31 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 11:31

Spor Toto 1. Lig'in 24. hafta maçında Altınordu, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Maç öncesinde son hazırlıklarını yapan Altınordu'da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN RAKİBİN DEĞİL BİZİM NE YAPACAĞIMIZ"

Hüseyin Eroğlu, sezonun ikinci yarısına istedikleri gibi başlayamadıklarını hatırlatarak, "Oyun anlamında sahada istediklerimizi yapıyoruz fakat bunları sonuca çeviremedik. İyi oyunun bize maç kazandıracağını biliyoruz. Sakat ve cezalı oyuncularımızın takıma dönmesi gücümüzü arttıracaktır. Gençlerbirliği maçı kritik bir maç. Bu maçı kazandığımız takdirde bize değer katacaktır. Rakibin durumunu biliyoruz ama önemli olan sahada bizim ne yapacağımız. Oyun sistemimizle birlikte yüksek tempo ile bu kritik eşiği geçip bir seri yakalarsak yukarıya doğru tırmanırız. Bunu ilk yarının son haftalarında zaten yapmıştık, tekrar yapabiliriz" dedi.

"İNŞALLAH BU HAFTADAN İTİBAREN ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLATIRIZ"

Takımın hücum hattında oynayan Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli ve Hüsamettin Yener'in sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle birlikte oynayamadığını ve bunun kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayan Hüseyin Eroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Futbolda kazanmak istiyorsan gol atacaksın ama bizim ileri uç bölgesindeki oyuncularımızla çeşitli nedenlerden dolayı bir arada oynayamadık. Bu oyuncuların 20 gole direkt etkisi var, onların eksikliğini büyük ölçüde hissettik. İleri uçta oynayan oyuncularımızın dönüşü ile birlikte skor anlamında da rahatlayacağız. İnşallah bu haftadan itibaren çıkış süreci başlatırız."