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Spor

Altınordu gol fakiri

Altınordu, 26 haftası geride kalan Spor Toto 1. Lig'de bu sezon kaydettiği 20 golle ligin en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

IHA14 Mart 2023 Salı 17:06 - Güncelleme:
Altınordu gol fakiri
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Spor Toto 1. Lig'de zor günler geçiren Altınordu, gol yollarında da etkisiz bir görüntü çiziyor. İzmir temsilcisi, ligde şu ana kadar kaydettiği 20 golle en az gol atan ekip konumunda yer alıyor. Bu sezon ligde 24 maça çıkan Altınordu, bu müsabakaların 9'unda fileleri havalandıramazken, 15 karşılaşmada ise rakip ağlara 20 gol gönderdi. Ligde atılan 20 golün 10'unu ise tecrübeli futbolcu Ahmet İlhan Özek kaydetti.

TEKNİK DİREKTÖR İSTİKRARI SAĞLANAMADI

İzmir ekibi, sezon başından itibaren düşme hattından bir türlü kurtulamazken, teknik adam konusunda da istikrar yakalayamadı. Sezona Ufuk Kahraman ile başlayan kırmızı-lacivertliler, daha sonra takımın başına Gökhan Ünal'ı getirdi ve istenilen sonuçlar alınamayınca Ünal'la da yollar ayrıldı. Kulüpten dün akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü teknik direktörü olarak Hasan Özer'le ise prensip anlaşmasına varıldığı duyuruldu.

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