Altınordu Hasan Özer ile ilk sınavına çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de teknik direktörlük görevine Hasan Özer'i getiren Altınordu, 27. haftanın açılış maçında yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İzmir temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Erdem Gökçe yarın forma giyemeyecek.
Ligde son 15 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor.
Sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan İzmir temsilcisi, Kahraman'ın ardından göreve getirdiği Gökhan Ünal'la da yollarını ayırmış ve hafta içinde göreve Hasan Özer'i getirmişti.