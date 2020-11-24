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Spor

Altınordu hükmen kazanarak tur atlayacak

Altınordu'nun Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Çorum FK, 17 futbolcusunda koronavirüse rastlanması nedeniyle maça çıkamayacağını açıkladı.

DHA24 Kasım 2020 Salı 15:34 - Güncelleme: 24 Kasım 2020 Salı 15:34
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda yarın evinde Çorum FK ile karşılaşması gereken Altınordu, koronavirüs vakalarında artış yaşayan rakibinin maça çıkmayacak olması nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle tur atlayacak.

Çorum FK Sportif Direktörü İsmail Atalay Baydur kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "24 kişilik futbolcu kadromuzundan 17'sinin karantina süreci devam etmekte olup, TFF'nin karantinada olan oyuncularımızı akredite etmemesi sebebi ile 25.11.2020 tarihinde Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur müsabakası olan Altınordu maçına katılamayacağımızı üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

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