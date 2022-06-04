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Spor

Altınordu iki imza daha

Altınordu 16 yaşındaki kanat forvet Furkan Emin Kaçmaz ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Ege Arslan ile profesyonel söözleşme imzaladı.

DHA4 Haziran 2022 Cumartesi 10:31 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, iki genç oyuncusunu daha profesyonel yaptı. Hafta başında akademiden Mustafa Kocabaş ile sözleşme imzalayan İzmir temsilcisi, şimdi de 16 yaşındaki kanat forvet Furkan Emin Kaçmaz ve aynı yaştaki orta saha oyuncusu Ege Arslan ile profesyonel kontrat imzaladı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki imza törenine Kıdemli Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Akademi Teknik Direktörü Namet Ateş ve genç sporcuların aileleri katıldı.

Genel Kaptan Sedat Gündoğdu, Furkan Emin ve Ege'yi profesyonel yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlardan büyük başarılar beklediğimizi kendileri de biliyor, daha iyi imzalar atacaklarına inanıyorum" dedi.

Altınordu Futbol Akademisi Teknik Direktörü Namet Ateş, "İki oyuncumuz da mesleğin ilk imzalarını atıyorlar. Hem kendilerini hem de ailelerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

İki genç futbolcu kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmamak için mücadele edeceklerini söyledi.

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