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Spor

Altınordu ''İlk 11'de özkaynaktan en az 4 genç'' kuralını esnetti!

Spor Toto 1'inci Lig'de art arda 5 mağlubiyet alarak düşme hattından kurtulamayan Altınordu, Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın geçen sezon açıkladığı, 'İlk 11'de özkaynaktan yetişen en az 4 genç futbolcu oynatma' kriterinden bu sezon ilk kez taviz verdi.

DHA14 Şubat 2022 Pazartesi 12:33 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 12:33
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İzmir temsilcisi son olarak evinde 2-1 kaybettiği Gençlerbirliği maçında ilk 11'de altyapı patentli 3 oyuncuya şans verdi. Kaleci Ali Emre (23), sağ bek Furkan (19) ve gurbetçi sağ kanat Kenan (19) dışındaki 8 futbolcunun transferle kulübe gelen isimler olması dikkat çekti.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, ilk 11'de Ali Dere (29), Kubilay (27), Erdi (25), Volkan (31), Ahmet İlhan (34), Kürşad (26), Hüsamettin (26) ve Recep (32) olmak üzere dış transferle takıma katılan tecrübeli oyunculara görev verdi. Kırmızı-lacivertliler, Gençlerbirliği karşısında sahaya 26.4 yaş ortalamasıyla çıktı. Altınordu'da bu sezon İstanbulspor (D), Yılport Samsunspor ve Tuzlaspor (D) maçlarında ilk 11'de 7 genç futbolcu forma giymişti. İzmir ekibi çarşamba günü ligde düşme hattındaki rakiplerinden Altaş Denizlispor'a Ege derbisinde konuk olacak.

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