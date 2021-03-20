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Spor

Altınordu, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u Metehan Mimaroğlu ve Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

20 Mart 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 20 Mart 2021 Cumartesi 16:04
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TFF 1. Lig'in 27. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yendi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Suat Güz, Murat Tuğberk Curbay

İstanbulspor: Ljubic, Melih Kabasakal (Dk. 85 Mehmet Uslu), Mehmet Yeşil, Etoga, Ali Yaşar, Onur Ergün, Abazaj (Dk. 58 Ali Dere), Eslem Öztürk (Dk. 58 Egehan Gök), Rroca, Levent Ayçiçek, İbrahim Yılmaz (Dk. 58 Koray Kılınç)

Altınordu: Erhan Erentürk, Rahmi Salih Kaya, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir, Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Hüsamettin Yener), Oğulcan Ülgün, Furkan Çil, Ufuk Budak, Recep Aydın (Dk. 86 Emre Nefiz), Metehan Mimaroğlu (Dk. 69 Muzaffer Kocaer), Enis Destan (Dk. 87 Ahmet Dereli)

Goller: Dk. 61 Rroca (İstanbulspor), Dk. 48 Metehan Mimaroğlu, Dk. 53 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 3 Ufuk Budak, Dk. 33 Recep Aydın, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (Altınordu), Dk. 28 Melih Kabasakal, Dk. 85 Etoga, Dk. 90+2 Levent Ayçiçek (İstanbulspor)

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