İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8764
  • EURO
    20,0876
  • ALTIN
    1118.48
  • BIST100
    5085.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordu kadroda daraltmaya gidecek

Ara transfer döneminde kadrosuna 7 oyuncu katan Altınordu, genişleyen kadrosunu azaltmak için bazı oyuncularla yollarını ayıracağı öğrenildi.

IHA22 Şubat 2023 Çarşamba 15:19 - Güncelleme:
Altınordu kadroda daraltmaya gidecek
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ligde kaza yaşamamak için ara transfer dönemini bir hayli hareketli geçirdi ve 7 önemli oyuncu transfer etti. Kırmızı-lacivertli ekip bu süreçte Emirhan Aydoğan, Erdem Gökçe, Selim Ay, Metehan Mimaroğlu Ali Özgün, Recep Aydın ve Hüsamettin Yener takviyeleriyle kadrodaki oyuncu sayısı 30'a çıktı.

Kırmızı-lacivertliler defansa Erdi ve Selim'in gelmesiyle birlikte o bölgede 6 oyuncuya ulaşılırken, sağ beke de Erdem takviyesiyle o bölgede 3 oyuncu oldu. Orta sahada da Recep ve Emirhan'ın transfer olması orta sahanın 7 oyuncuya çıkmasını sağladı. Son olarak da forvet bölgesine Hüsamettin ve Ali'nin gelmesiyle golcü sayısı da 4'e çıktı. Durum böyle olunca bazı oyuncularla yolların ayrılması veya kiralık olarak başka takımlara gönderilmesi bekleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.