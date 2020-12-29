Altınordu kalecisi Erhan Erentürk, Alanyaspor yolunda

DHA 29 Aralık 2020 Salı 12:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 12:43

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkan Altınordu'nun kalecisi Erhan Erentürk'e Süper Lig'de zirve yarışı veren Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Alanya ekibinin sezon başında da Erhan için nabız yokladığı ancak sonuç alamayınca ara transfer dönemi için yeniden harekete geçtiği bildirildi. Altınordu'nun 2018-19 sezonu başında Karşıyaka'dan transfer ettiği 25 yaşındaki file bekçisi futbola Altay altyapısında başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ve Bucaspor altyapısında oynadıktan sonra Karşıyaka altyapısına transfer olan Erhan, 2014'te yeşil-kırmızılı kulüpte profesyonel oldu. Karşıyaka'da 4 sezon oynadıktan sonra son 2.5 sezondur Altınordu'da yer alan tecrübeli eldivenin kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Son 1.5 sezonda Altınordu'nun 1 numaralı file bekçisi olan Erhan'ı cazip bir teklif gelmemesi halinde kulübünün bırakmayı düşünmediği ifade edildi.