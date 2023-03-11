İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2023 Cumartesi / 19 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,973
  • EURO
    20,1921
  • ALTIN
    1140.37
  • BIST100
    5384.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu, Keçiörengücü maçına 3 eksikle çıkacak
Spor

Altınordu, Keçiörengücü maçına 3 eksikle çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de yarın Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Altınordu'da, Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.

AA11 Mart 2023 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Altınordu, Keçiörengücü maçına 3 eksikle çıkacak
ABONE OL

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 26. haftada yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi son 6 dış saha maçını da kaybetti.

Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Recep Aydın'ın durumu da kontrollerin ardından belli olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.