Altınordu, Keçiörengücü maçına 3 eksikle çıkacak

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altınordu, 26. haftada yarın deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak.

Aktepe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ankara Keçiörengücü-Altınordu karşılaşmasında hakem İlker Yasin Avcı düdük çalacak.

Ligde son 14 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunan Altınordu, 17 puan ve averajla 18. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi son 6 dış saha maçını da kaybetti.

Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor. Recep Aydın'ın durumu da kontrollerin ardından belli olacak.