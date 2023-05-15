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Spor

Altınordu, kritik virajda

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Altınordu, yarın Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 10:43 - Güncelleme:
Altınordu, kritik virajda
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Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Altınordu, 34 puanla düşme hattının bir basamak üstü olan 15. sırada yer alırken, Erzurumspor FK ise 33 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu kritik maçı kaybeden takımın ligde kalma ümitleri azalacakken, kazanan takım ise rahat bir nefes alacak.

Öte yandan Altınordu, ligde oynadığı son 3 mücadelede galibiyet alamadı. Erzurumspor FK ise deplasmanda son 5 maçta yenilgi yüzü görmedi ve 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı

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