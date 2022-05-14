Altınordu lige tutundu, Bursaspor küme düştü

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu evinde haftalar önce küme düşen son sıradaki Balıkesirspor'u ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala kümede kalışını ilan etti. Konuk ekip 9'uncu dakikada Muhammed Ali'nin golüyle 1-0 öne geçerken, 53'üncü dakikada Hüsamettin'le skora denge getiren Altınordu, 67'nci dakikada Ahmet Dereli'nin golüyle sahadan galip ayrıldı: 2-1. Bu sonuçla 45 puana ulaşan Altınordu, ligde kalmayı garantilerken, Balıkesirspor'un ardından lige veda eden takımlar Menemenspor, Kocaelispor ve Bursaspor oldu.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz (xx), Anıl Usta (xx), Mert Bulut (xx)

ALTINORDU: Ali Emre (xx) - Rıdvan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Volkan (xx), Yusuf Arslan (xx), Ali Dere (xx), Kubilay (xx), Kürşad (xx) (Dk. 74 Sami xx), Ahmet İlhan (xx) (Dk. 82 Muzaffer xx), Recep (x) (Dk. 46 Ahmet Dereli xxx) (Dk. 89 F.Emircan), Şeref (xxx), Hüsamettin (xxx)

BALIKESİRSPOR: Yiğithan (xxx) - Ayberk (xx), Alperen (xx) (Dk. 46 Batuhan x), Enes (xx), Güney Çelik (xx), Berk (x) (Dk. 46 Halil x), Muhammed Ali (xx), Hüseyin (x) (Dk. 86 Berkay), Hasan Can (x) (Dk. 41 Erdem x), Oğuz Han (x) (Dk. 55 Doğa x), Bedirhan (x)

GOLLER: Dk. 53 Hüsamettin, Dk. 67 Ahmet Dereli (Altınordu) - Dk.9 Muhammed Ali (Balıkesirspor),

SARI KARTLAR: Sami (Altınordu) - Alperen, Ayberk, Enes (Balıkesirspor)