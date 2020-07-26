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Spor

Altınordu, Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli'yi istiyor

Golcü arayışında olan TFF 1. Lig takımı Altınordu, Mirkan Aydın ve Ahmet Dereli'yi transfer gündemine aldı.

DHA26 Temmuz 2020 Pazar 13:53 - Güncelleme: 26 Temmuz 2020 Pazar 13:53
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da gurbetçi forvetler Kemal Rüzgar ve Yasin Ozan'la yolları ayırma kararı alan yönetim, yeni golcü adaylarını yine gurbetçi oyuncular arasından seçti. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon Hatayspor'la şampiyonluk kupası kaldıran eski santrforu Mirkan Aydın ve Adanaspor'da küme düşme acısı yaşayan Ahmet Dereli'yi transfer listesine ekledi. 

Mirkan, Hatayspor formasıyla 30 maça çıkıp 9 kez rakip fileleri sarsarken, Ahmet ise 26 karşılaşmada 2 gol, 3 asistle oynadı. Hatayspor'la sözleşmesi sona eren Mirkan'a başka kulüplerin de talip olduğu öğrenilirken, kulübüyle mukavelesi süren Ahmet'in Adanaspor'dan ayrılması bekleniyor.

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