Altınordu Pendikspor maçına 3 eksikle çıkacak

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altınordu, yarın Pendikspor'a konuk olacak.
Pendik Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Ligin 22. haftasında Dyorex Boluspor ile evinde 1-1 berabere kalan Altınordu, 23. haftayı ise maç yapmadan (Bay) geçti.
İzmir temsilcisi 17 puanla 16. sırada yer alıyor.
Altınordu, ligdeki son 12 maçında bir galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgiyle 5 puan elde edebildi.
Pendikspor maçı öncesi Altınordu'da Yusuf Can Esendemir, kaleci Arif Şimşir ile Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları bulunuyor.