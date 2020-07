IHA 07 Temmuz 2020 Salı 11:25 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 11:25

Avrupa’nın dev kulüplerinin izlediği ve transfer etmek istediği Altınordu’nun 17 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, kulübüyle 2021-2022 sezonuna kadar olan sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Altınordu Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden Ravil Tagir’in ailesinin görüşlerine de yer verilen bir açıklama yayınladı.

“OĞLUMUN AVRUPA’DA FUTBOL OYNAMASINI ÇOK İSTERİM“



Ravil Tagir’in babası Gülali Tagir, oğlunun kariyeri konusunda tek yetkinin Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’da olduğunu söyledi. Baba Gülali Tagir, “Ravil’i 12 yaşında alıp sahiplenip bu noktaya kadar getirdi. Onun hakkını ödeyemeyiz. Çocuk bizim olabilir; ancak futbolcu Ravil, Altınordu Kulübü’nündür. Onun geleceği, kariyeri ve transferi konusunda en doğru kararı Başkan Özkan verir. Biz, alınacak her kararın arkasında dururuz. Bu nedenle sözleşmeyi hiç okumadan imzaladık. Ravil sakinlik ve disiplinini annesinden, çalışkanlığını benden aldı. Bu özelliklerinin hiç değişmemesini istiyorum. Baba olarak ona en büyük tavsiyem, dik duruşa sahip, adam gibi bir adam olmaya devam etmesidir. Para-pul her yerde kazanılır, transfer her zaman yapılır ama bunu sürdürmek için karaktere ihtiyaç var. Oğlumun Avrupa’da futbol oynamasını tabi ki çok isterim fakat tekrar ifade ediyorum ki bu konudaki karar bize değil kulübe aittir” dedi.

“TEK İSTEĞİMİZ BOZULMADAN YOLUNA DEVAM ETMESİ”



Anne Süreyya Tagir ise oğlundan hiçbir beklentisi olmadığını söyleyerek, “Futbolcu annesi olmak zor. Maçlarını izlerken bazen sevinip, bazen üzülüyorum. Sakatlanınca telaşlanıyorum. Ama o güçlü bir çocuk. Hem ailede hem de Altınordu’da iyi bir eğitim aldı. Artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Bu saatten sonra bizim tek isteğimiz bozulmadan yoluna devam etmesidir. Başkanımız da Ravil’e kendi evladı gibi baktığı için gözümüz asla arkada değil” yorumunu yaptı.