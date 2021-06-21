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Spor

Altınordu, Recep Niyaz'a talip oldu

Denizlispor ile yollarını ayıran Recep Niyaz, TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun transfer gündeminde.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 13:04 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 13:04
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TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu, geçen sezon Denizlispor formasıyla Süper Lig'de küme düşme üzüntüsü yaşayan Recep Niyaz'a talip oldu.

Yeşil-siyahlı kulüple sözleşmesini fesheden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 28 maçta görev alıp, 5 gol, 2 asistle oynadı. Daha önce Çaykur Rizespor ve Denizlispor'la 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşayan Recep'in Süper Lig kulüplerinden teklif beklediği ancak 1'inci Lig'e dönmesi halinde aynı hedefteki Altınordu'ya gelebileceği ifade edildi.

Futbola Denizlispor'da başlayıp, altyapısına gittiği Fenerbahçe'de profesyonel olan Recep Niyaz, kiralık olarak Bucaspor ve Samsunspor'da top koşturdu. Recep, son 3 sezonda Denizlispor'da oynadı.

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