Altınordu, Sami Satılmış'a imza attırdı

DHA 27 Ekim 2020 Salı 14:03 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 14:03

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu genç futbolcularından birini daha profesyonel yaptı. Altınordu Futbol Akademisi U19-18 takımı oyuncusu Sami Satılmış profesyonel sözleşme imzaladı. Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Akademi İdari Direktörü Halit Eroğlu ve Eğitim Direktörü Hande Özel katıldı. Baba Mehmet Satılmış, anne Selda Satılmış ve kardeş Nehir Satılmış da 2004 doğumlu orta saha oyuncusunun önemli gününde yanında yer aldı.

İdari Direktör Halit Eroğlu, Sami Satılmış'ın iki yılı aşkın bir süredir gerçek profesyonel futbolcu olma yolunda eğitim aldığını belirterek, "Sami'ye uzun ve başarılı bir futbol yaşamı dilerim. Futbolun bir meslek olduğu bilinciyle daha fazla çalışacağına ve Altınordu armasına borcunu ödedikten sonra kariyerini yükselterek sürdüreceğine inanıyorum" dedi. Kırmızı-lacivertlilerde bu sezon Emre Oymak, Tayfun Tatlı, Anıl Doyuran, Berke Kılıç ve Özgür Deryol'la da profesyonel sözleşme imzalamıştı.