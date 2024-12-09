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Spor

Altınordu seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İskenderunspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, bu sezon seyircisi önündeki ilk yenilgisini almanın üzüntüsünü yaşadı.

DHA9 Aralık 2024 Pazartesi 12:17 - Güncelleme:
Altınordu seyircisi önünde ilk mağlubiyetini aldı
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İç sahada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan kırmızı-lacivertliler İzmir'de 317 gün sona sahadan eli boş ayrıldı. İskenderunspor mağlubiyetinden önce en son geçen sezon evinde 27 Ocak'ta Beyoğlu Yeni Çarşıspor'a 2-0 yenilen Altınordu'nun toplamda iç sahadaki 15 maçlık namağlup serisi de sona erdi.

Üst üste 4 galibiyet aldıktan sonra bu sezonki 2'nci yenilgisini İskenderunspor karşısında alıp 31 puanda kalan İzmir ekibinin lider Sarıyer'le arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi. Bu hafta evinde Sarıyer'le karşı karşıya gelecek Altınordu, rakibini dize getirerek puan farkını tekrar 3'e düşürmeye çalışacak. Kırmızı-lacivertliler bir sonraki hafta ilk yarının son maçında son sıradaki Afyonspor'un konuğu olacak. Şampiyonluk hedefliyle yola çıkan Altınordu kayıp yaşamadan devreyi tamamlamak istiyor.

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