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Spor

Altınordu son 3 maçtır umduğunu bulamadı

Altınordu, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken, galibiyet alamadı.

IHA19 Mart 2025 Çarşamba 10:52 - Güncelleme:
Altınordu son 3 maçtır umduğunu bulamadı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Altınordu, son haftalarda aldığı sonuçlarla düşüşe geçti. 3 maçtır galibiyete hasret kalan kırmızı-lacivertliler, Batman Petrolspor ve Beykoz Anadoluspor ile berabere kalırken, Fethiyespor'a ise deplasmanda mağlup oldu. Bu süreçte 2 puan elde eden İzmir ekibi, zirve yarışından uzak kaldı ve hedefini play-off hattından bir üste çıkmak olarak belirledi. 49 puanla 4. sırada bulunan Altınordu, lider Sarıyer'in 14 puan gerisinde yer alıyor. Teknik Direktör Ersan Parlatan'ın da bu kötü gidişatı sonlandırmak için yoğun bir antrenman programı uyguladığı öğrenildi.

HEDEF ALTAY MAÇI

Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirveden uzaklaşan Altınordu, 3 maçlık kazanamama serisini hafta sonu İzmir derbisinde oynanacak Altay maçıyla sonlandırmak istiyor. İzmir ekibi, play-off hakkındaki yerini koruyup üst sıralarla arasındaki farkı azaltmayı hedefliyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, Batman Petrolspor maçında soğuk algınlığı bulunan golcü Keni Var ve kart cezalısı Uğur Çetinkaya'nın da tekrar formasına kavuşması bekleniyor.

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