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Spor

Altınordu, Süper Lig'e oyuncu besledi

2. Lig'de mücadele eden takımlardan Altınordu, yetiştirdiği futbolcularla Süper Lig ekiplerini besledi.

DHA17 Haziran 2024 Pazartesi 16:19 - Güncelleme:
Altınordu, Süper Lig'e oyuncu besledi
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İzmir'in 2'nci Lig'de mücadele eden köklü kulüplerinden Altınordu, 1970 yılında bu yana Süper Lig'de yer almamasına rağmen, son yıllarda vitrine çıkardığı oyuncuların en üst kategoride forma giymesiyle gururlandı.

Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen ya da yolu Altınordu'dan geçen pek çok oyuncunun geçen sezon Süper Lig'de görev yapması dikkatlerden kaçmadı. Altınordu patentli en ünlü iki yıldız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra yine eski Altınordulu Mert Hakan Yandaş geçen sezon Fenerbahçe'de top koşturdu.

Altınordu patentli Enis Destan ve Muhammet Taha Tepe Trabzonspor'un başarısı için ter döktü. Eski Altınordu oyunculardan Ali Emre Kasımpaşa'da oynarken, Erdoğan Yeşilyurt Antalyaspor'da Erce Kardeşler ve Kerim Alıcı Hatayspor'da Oğulcan Ülgün ve Kahraman Demirtaş Konyaspor'da, Ali Yaşar ve İbrahim Yılmaz ise İstanbulspor'da forma giydi. Sinan Osmanoğlu Çaykur Rizespor, Yiğit Emre Çeltik ise Kayserispor formasıyla Süper Lig'de 1'er kez şans buldu. Berke Özer ise Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkma sevinci yaşadı. Altınordu forması giymiş toplam 15 futbolcu geçen sezon Süper Lig'de oynadı.

SALİH VE TAYLAN'I DA YETİŞTİRDİ

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Bucaspor'da futbol akademisi başkanı olduğu dönemde Beşiktaşlı Salih Uçan ve geçen sezon Samsunspor'da kiralık oynayan Galatasaraylı Taylan Antalyalı'yı yetiştirdi. Salih'i Marmarisspor altyapısından, Taylan'ı ise Muğlaspor altyapısından Bucaspor'a getiren Seyit Mehmet Özkan, geçmiş yıllarda A Milli takım forması giymeyi başaran iki oyuncunun gelişiminde pay sahibi oldu.

YURT DIŞINDA 3 İSİM GÖREV YAPTI

Altınordu altyapısından yetişen 3 futbolcu geçen sezon yurtdışında forma giydi. Altınordu'dan 2020 yılında Başakşehir'e transfer olan stoper Ravil Tagir, son 2 sezonda kiralık olarak Belçika'nın Westerlo kulübünde görev yaptı. Kırmızı-lacivertli kulüpten 2022'de ayrılıp o dönem Bundesliga'da oynayan Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce, 2023-24 sezonunu Polonya'nın Slask Wroclaw takımında geçirdi. Geçen yaz döneminde yuvadan uçan Emircan Gürlük ise sezonu Rusya temsilcisi Orenburg'da tamamladı.

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