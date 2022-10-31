Altınordu telafi peşinde

İzmir temsilcisi, zirvede yer alan Eyüpspor'a iç sahadaki ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Ligde 24 puanla ilk sırada yer alan Eyüp ekibi evinde çıktığı 6 maçı da kazanarak 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım bu periyotta 15 gol atıp, 4 gol yedi.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan santrfor Ahmet Dereli, sol kanat Emircan ve orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in durumları hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 12 puan toplayan Altınordu düşme hattının 2 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Eyüpspor deplasmanında galip gelerek Yeni Malatya mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi.