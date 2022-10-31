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Spor

Altınordu telafi peşinde

Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenilerek 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Altınordu, pazar günü lider Eyüpspor'la deplasmanda en zorlu sınavlarından birine çıkacak. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Eyüpspor deplasmanında galip gelerek Yeni Malatya mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi.

DHA31 Ekim 2022 Pazartesi 17:08 - Güncelleme:
Altınordu telafi peşinde
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İzmir temsilcisi, zirvede yer alan Eyüpspor'a iç sahadaki ilk puan kaybını yaşatmaya çalışacak. Ligde 24 puanla ilk sırada yer alan Eyüp ekibi evinde çıktığı 6 maçı da kazanarak 18 puan topladı. Eflatun-sarılı takım bu periyotta 15 gol atıp, 4 gol yedi.

Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan santrfor Ahmet Dereli, sol kanat Emircan ve orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'in durumları hafta içinde yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi alarak 12 puan toplayan Altınordu düşme hattının 2 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alıyor. Teknik direktör Ufuk Kahraman, Eyüpspor deplasmanında galip gelerek Yeni Malatya mağlubiyetini telafi etmek istediklerini söyledi.

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