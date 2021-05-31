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Spor

Altınordu transferde atağa kalktı

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, İstanbulspor'dan ayrılan sol kanat Ali Dere ve Fethiyespor'dan sol kanat Anıl Arıcıoğlu'na kanca attı.

DHA31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:13
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İttifak Holding Konyaspor'da profesyonel olan 28 yaşındaki Ali Dere, geçen sezon Play-Off yarı final deneyimi yaşadığı İstanbulspor'la ligde 22, kupada 2 müsabakada görev alıp 1 asist yaptı. Son 4 sezonda İstanbul ekibinde top koşturan tecrübeli futbolcu 1'inci Lig'de 193 karşılaşmada 13 gol atarken, 21 maça çıktığ Süper Lig'de 2 kez rakip fileleri sarstı. Marmaris Gençlikspor'da futbola başlayan 21 yaşındaki Anıl Arıcıoğlu ise Ankaragücü altyapısından transfer olduğu Fethiyespor'da profesyonel oldu. Santrfor ve sağ kanatta da görev yapabilen Anıl, geçen sezon 8 gol kaydetti.

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