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Spor

Altınordu transferde sessiz

Yaz döneminde şu ana kadar 11 oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, henüz bir takviye gerçekleştirmedi.

IHA28 Temmuz 2025 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Altınordu transferde sessiz
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Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'de Play-Off yarı finalinde kadar yükselen daha sonra elenen Altınordu'da belirsizlikler yaşanmaya devam ediyor. A takımın yarışmacı haklarını devretme kararı alan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın, yatırımcı adaylarıyla temaslarını sürdürdüğü öğrenilirken, şu ana kadar herhangi bir somut adımın atılmaması adeta takımın dağılmasına yol açtı. Kırmızı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Eren Tokat, Alper Tursun, Kaan Baysal, Mete Yıldız ve Yakal Taylan'ın yanı sıra Koray Dağ ve Emir Can Gencel'in devam eden kontratları feshedildi. Altyapıdan yetişen Sami (1461 Trabzon) ve kaleci Serhat da (Kocaelispor) bonservis bedeli alınarak satıldı. Bu 9 oyuncu dışında kiralıktan dönen Tahsin Çakmak ve Kerem Türkmen'den de kendilerine kulüp bulmaları istenildi.

Bahattin Karahan ve Hüseyin Bulut'a ise Sivasspor'un yanı sıra Kahramanmaraş İstiklalspor ve Mardin 1969'un da talip olduğu ifade edildi. Beklenen bonservis bedellerinin bu iki oyuncuya verilmesi halinde yeni ayrılıkların gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan geçen sezon kiralık olarak gönderilen Arif Asaf Gültekin, Hasan Berat Kayalı, Mustafa Kocabaş, İlker Akar, Sercan Demirkıran, Tugay Güner, Alperen Bekli ve kaleci Umut Keseci'yi yeni sezon kadrosuna dahil ederek kırmızı-lacivertli takıma geri dönmüş oldu.

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