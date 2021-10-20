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Spor

Altınordu, Ümraniyespor maçında galibiyete odaklandı

TFF 1'inci Lig'de pazar günü evinde lider Bereket Sigorta Ümraniyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, rakipleriyle zorlu bir karşılaşma oynayacakları belirterek, 'Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz' dedi.

DHA20 Ekim 2021 Çarşamba 14:56 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:56
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Ümraniyespor'un lige iyi başlangıç yaptığını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, "Sezon başında favori kim diye sorduklarında ben Ümraniyespor'u söylemiştim. Rakibimiz geçen sezonun ikinci yarısındaki kadronun yüzde 80'ini koruyarak lige başladı. Oturmuş kadrolarının sonuçlarını aldılar ve lige iyi bir başlangıç yaptılar" dedi.

Rakibin gücünü bildiklerini söyleyen deneyimli teknik adam, "Biz de güçlü takımız. Sahamızda bir kazanma alışkanlığımız var onu devam ettirmek istiyoruz. Kendi oyun sistemimizi maçın tamamına yaydığımızda karşılaşma onlar adına da kolay olmayacak. Sahamızdaki maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz, kazanmak zorundayız" açıklamasını yaptı.

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