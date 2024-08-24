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Spor

Altınordu, Umut Keseci ile yolları ayırdı

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu 20 yaşındaki genç kaleci Umut Keseci ile yolları ayırdığını duyurdu.

DHA24 Ağustos 2024 Cumartesi 11:23 - Güncelleme:
Altınordu, Umut Keseci ile yolları ayırdı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da genç kaleci Umut Keseci, sürpriz bir kararla kulüpten ayrılıp 3'üncü Lig temsilcisi Amasyaspor FK anlaştı. Futbola 10 yaşındayken Altınordu'da başlayan 20 yaşındaki file bekçisi kırmızı-lacivertli kulübün alt yaş kategorilerinde görev yaptıktan sonra 2021 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.

Geçen sezon A takıma alınıp 3'üncü kaleci konumunda olan Umut, 2026 yılında bitecek sözleşmesini feshedip yuvadan uçtu. Genç eldiven A takımda şans bulamadan kendisine yeni bir yol çizdi. Altınordu'da yeni sezon öncesi kaleci Mert Furkan Bayram'ın Alanyaspor'a satılmasının ardından altyapıdan Efe Kaan Yıldız, A takıma dahil edilmişti.

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