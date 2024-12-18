İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0285
  • EURO
    36,7267
  • ALTIN
    2969.27
  • BIST100
    9915.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu, yeni bir sayfa açmak istiyor
Spor

Altınordu, yeni bir sayfa açmak istiyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son iki maçında 1 beraberlik 1 mağlubiyet alan Altınordu, hafta sonu oynayacağı Afyonspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 11:34 - Güncelleme:
Altınordu, yeni bir sayfa açmak istiyor
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2024-25 sezonuna Olcay Şahan yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, zaman zaman aldığı sonuçlarla zirvenin en iddialı takımı olarak görünse de, bazı bölümlerde ise inişli-çıkışlı bir performans sergileyerek zirveyle arasındaki puan farkını açtı. İzmir ekibi, ligin son iki haftasında ise arka arkaya oynadığı iç saha maçlarında büyük bir hüsran yaşadı. İlk olarak 15. hafta mücadelesinde evinde İskenderunspor'u konuk eden kırmızı-lacivertliler, kendisi gibi play-off hattında yer alan rakibine 2-1 yenilerek 4 maç sonra yenilgi yüzü görürken şampiyonluk parolasıyla çıktığı bu yolda büyük bir yara aldı. İzmir ekibi, tekrar ayağa kalmak için 16. hafta maçını hedef olarak belirlese de bu kez de iç sahada lider Sarıyer ile berabere kalınca hem saha avantajını kullanmayı başaramadı hem de bir kez daha puan kaybı yaşayarak arkasında yer alan takımların kendisine yetişmesini sağladı. Önünde yer alan Batman Petrolspor puan farkını 4'e çıkartırken 38 puandaki Sarıyer ise yerinde saydı. Durum böyle olunca son iki haftada düşüşe geçen Altınordu, 22 Aralık Pazar günü oynayacağı son sıradaki Afyonspor maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmak istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.