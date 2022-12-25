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Spor

Altınordu yeni hocası Gökhan Ünal ile ilk maçına çıkıyor

Altınordu, yeni teknik direktörü Gökhan Ünal ile çıkacağı Rizespor maçını kazanarak yeni bir sayfa açmak istiyor.

AA25 Aralık 2022 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Altınordu yeni hocası Gökhan Ünal ile ilk maçına çıkıyor
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Spor Toto 1. Lig'de ilk devrenin son haftasında Altınordu ile Çaykur Rizespor İzmir'de karşılaşacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak Altınordu-Çaykur Rizespor maçında hakem Ramazan Keleş görev yapacak.

Sezona teknik direktör Ufuk Kahraman yönetiminde başlayan Altınordu, 17. haftanın ardından Kahraman'la yollarını ayırdı. Geçen haftaki Erzurumspor FK maçına Cüneyt Yis yönetiminde çıkan İzmir temsilcisi, hafta içinde teknik direktörlük için Gökhan Ünal'la anlaştı. Ünal, Altınordu'nun başında yarın teknik direktörlük kariyerinin ilk maçına çıkacak.

Son 8 maçtan puan çıkaramayan Altınordu, 12 puanla son sıradaki Gençlerbirliği'nin 5 puan önünde yer alıyor.

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