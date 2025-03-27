İSTANBUL 22°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2025 Perşembe / 28 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0097
  • EURO
    41,2683
  • ALTIN
    3727.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Altınordu, yeniden ivme kazandı

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 29. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

IHA27 Mart 2025 Perşembe 13:08 - Güncelleme:
Altınordu, yeniden ivme kazandı
ABONE OL

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, 29. hafta mücadelesinde Karaköprü Belediyespor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, iç sahada oynadığı maçta rakibini 2-1 mağlup etti. Böylece geçtiğimiz hafta da Altay'ı 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başaran kırmızı-lacivertliler, yeni bir seri başlatarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Ersan Parlatan ve öğrencileri, bu iki müsabakadan önce oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana hasret kalmıştı.

HEDEF PLAY-OFF'TA ÜST SIRALARA TIRMANMAK

Ligin tamamlanmasına 6 maç kala şampiyonluk ve ikincilik şansı zor olan Altınordu; lider Sarıyer'in 11, 2. sıradaki Batman Petrolspor'un 10 puan gerisinde yer alıyor. 4. basamakta yer alan İzmir ekibinin 55 puanı bulunurken, bir üst basamağındaki Kastamonuspor ise 58 puanla 3. sırada yer alıyor. İlk ikiye girmesi kolay olmayan Ersan Parlatan ve öğrencilerinin hedef olarak üçüncü sıraya belirlediği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler, ligi üçüncü sırada tamamlayıp play-off maçlarında avantajlı olmak istiyor.

Öte yandan Altınordu'nun play-off hattının dışında yer alan 7. basamaktaki Beykoz Anadolu Spor'un ise 10 puan önünde yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.