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Spor

Altınordu zirve umudunu korudu

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı ve şampiyonluk yarışındaki rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi.

DHA15 Aralık 2024 Pazar 11:24 - Güncelleme:
Altınordu zirve umudunu korudu
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde İskenderunspor'a 2-1 yenildikten sonra konuk ettiği namağlup lider Sarıyer'le 1-0 geriye düştüğü maçta 1-1 berabere kalan Altınordu, şampiyonluk yarışındaki rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkın açılmasına izin vermedi. İlk yarısı golsüz biten kritik müsabakanın 53'üncü dakikasında kalesinde gol gören kırmızı-lacivertliler, 77'nci dakikada Sami Satılmış'ın golüyle 1 puanı kaptı.

Ligde bu sonuçla 7 haftalık galibiyet serisi sona eren Sarıyer 38 puana ulaşırken, puanını 32'ye çıkaran Altınordu şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. İlk yarının son haftasında son sıradaki Afyonspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, lider Sarıyer'in evinde İskenderunspor'a takılmasını bekleyecek. Altınordu'da 2 gün izin yapacak futbolcular salı günü hazırlıklara başlayacak.

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