Altınordu zirveye ortak olma fırsatını tepti

Grupta iç sahada oynadığı 2 maçı kazanıp, deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak 8 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 2'nci sıradan 5'inci basamağa geriledi.
İlk 3 haftada rakiplerine gol izni vermeyen kırmızı-lacivertliler, Kırklareli deplasmanında kalesinde ilk kez gol gördü. Grupta 24Erzincanspor liderlik koltuğunu Kastamonuspor'dan devralırken Altınordu'nun zirveyle arasındaki 2 puanlık fark sabit kaldı. Bu hafta ligde evinde lider Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.