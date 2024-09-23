İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2024 Pazartesi / 20 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,155
  • EURO
    38,0154
  • ALTIN
    2880.77
  • BIST100
    9903.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Altınordu zirveye ortak olma fırsatını tepti
Spor

Altınordu zirveye ortak olma fırsatını tepti

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu, 2 kez öne geçtiği Kırklarelispor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerek zirveye ortak olma fırsatını kaçırdı.

DHA23 Eylül 2024 Pazartesi 13:29 - Güncelleme:
Altınordu zirveye ortak olma fırsatını tepti
ABONE OL

Grupta iç sahada oynadığı 2 maçı kazanıp, deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak 8 puana ulaşan İzmir temsilcisi, 2'nci sıradan 5'inci basamağa geriledi.

İlk 3 haftada rakiplerine gol izni vermeyen kırmızı-lacivertliler, Kırklareli deplasmanında kalesinde ilk kez gol gördü. Grupta 24Erzincanspor liderlik koltuğunu Kastamonuspor'dan devralırken Altınordu'nun zirveyle arasındaki 2 puanlık fark sabit kaldı. Bu hafta ligde evinde lider Erzincanspor'la karşılaşacak Altınordu, rakibine ilk yenilgisini tattırmaya çalışacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.